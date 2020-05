Adozione libri di testo: delibere entro l’11 giugno. Lo stabilisce l’OM del 22 maggio

E’ stata diramata poco fa l’Ordinanza ministeriale sulle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 che nei giorni scorsi era già stata sottoposta anche alle organizzazioni sindacali.

I collegi dei docenti, dopo aver sentito consigli di classe e di interclasse, avranno tempo fino all’11 giugno prossimo per deliberare le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi.

Ovviamente, spiega però il Ministero, “nel caso in cui, per motivi legati all’emergenza coronavirus, non si siano verificate le condizioni per operare la scelta di nuovi testi da proporre alle classi del prossimo anno, i Collegi potranno deliberare la conferma dei testi già proposti alle classi corrispondenti nel 2019/2020”.

Le adozioni dovranno essere rese pubbliche entro il 22 giugno.

Un articolo dell’ordinanza chiarisce che gli organi collegiali potranno riunirsi anche in videoconferenza: “Tale modalità – si legge ancora nell’articolo 3 – deve intendersi adottabile in via esclusiva, fino alla data del 14 giugno 2020, stante quanto disposto all’art. 1, comma 1, lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ai sensi del quale sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza”.