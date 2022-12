Afghanistan, docente protesta in favore delle donne e strappa i diplomi in diretta tv

Un professore dell’Università di Kabul, in Afghanistan, ha strappato per protesta, in diretta televisiva, alcuni certificati di diploma. Alla base della protesta del docente c’è il bando alle donne in scuole e università imposto dai talebani. “Non mi servono più questi diplomi, questo non è un Paese per l’educazione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare non accetterò questo sistema” ha dichiarato il professore. A riferirlo la stampa di New Delhi, ma il frammento di trasmissione è stato pubblicato sui social ed è diventato subito virale.