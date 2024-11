Agenda Nord, scadenza prorogata al 3 dicembre 2024

Il Piano Agenda Nord, lanciato dal Ministero a fine maggio, prevede lo stanziamento di 220 milioni che interesserà oltre 3.000 scuole per contrastare la dispersione scolastica e potenziare le competenze anche nelle aree del Centro-Nord e in particolare in quelle situate in contesti a più alto tasso di dispersione.

Gli interventi formativi riguardano:

Potenziamento competenze di base : Lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere

: Lingua madre, matematica, scienze, lingue straniere Rafforzamento competenze digitali: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digital.

Le regioni interessate sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto.

Le scuole sono già state individuate e inserite nel decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 27 maggio 2024.

Queste istituzioni scolastiche possono presentare il proprio progetto didattico entro le ore 18 del 3 dicembre (termine prorogato).