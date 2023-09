Agenda Sud, aperto fino al 3 ottobre il monitoraggio per l’organico aggiuntivo ATA

Agenda Sud, aperto fino al 3 ottobre il monitoraggio per l’organico aggiuntivo...

Fino al 3 ottobre sarà disponibile il monitoraggio, sul SIDI, per l’organico aggiuntivo di personale ATA per le scuole delle Regioni del Mezzogiorno individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.

Il monitoraggio servirà per la ripartizione dei 12 milioni di euro per l’anno 2023, previsti dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123.

Le regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’organico previsto è ulteriore rispetto a quello finalizzato all’attuazione delle misure previste con il PNRR.

Le scuole dovranno esprimere la propria preferenza circa la figura di Assistente Amministrativo/Tecnico e quella di Collaboratore Scolastico per lo svolgimento di attività di supporto alle iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica e a ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Possono eventualmente anche indicare di non avere necessità di ulteriore personale.

Con successiva nota, ciascuna istituzione scolastica sarà autorizzata ad attivare il contratto in parola e saranno contestualmente fornite maggiori informazioni di dettaglio sui termini e sulle modalità operative per la stipula.

LA NOTA