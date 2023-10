Agenda Sud, previsti 1828 posti Ata per quelle Regioni coinvolte nel piano per ridurre i divari territoriali

C’era chi aveva bollato il piano “Agenda Sud” come un provvedimento spot e che nulla aveva a che fare con la lotta alla dispersione scolastica o all’effettiva riduzione dei divari territoriali, ma sta di fatto che a partire dal prossimo 2 novembre, partono gli incarichi di supplenza, utilizzando le graduatorie di Istituto del personale Ata, per 1828 posti di collaboratori scolastici e personale amministrativo. Le Regioni coinvolte in questa operazione di organico aggiuntivo, almeno fino al 31 dicembre 2023, sono: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise.

Numeri effettivi dell’organico aggiuntivo

Sono stati calcolati un posto in più per ogni singola scuola delle regioni coinvolte nel piano “Agenda Sud”, le richieste dei posti, da parte delle scuole sono state dirette in prevalenza sui posti di collaboratore scolastico e secondariamente sui posti di assistente amministrativo e tecnico. In buona sostanza ci saranno 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1473 collaboratori scolastici. Per un totale di 1828 posti da assegnare attraverso le graduatorie di Istituto del personale Ata.

Dichiarazioni del Ministro Valditara

Il Ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara dichiara:

“Questo stanziamento rappresenta un segnale di forte attenzione alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno. La misura, che si aggiunge alla più generale possibilità di attivare un organico aggiuntivo per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR, si inserisce nel progetto Agenda Sud, finalizzato a ridurre i divari che penalizzano le scuole situate nelle aree del Sud Italia”.

Contratti prolungati anche per il 2024

Questi 1828 posti potrebbero terminare il 31 dicembre 2023, quindi avrebbero una durata molto breve, ma, a quanto pare, nella legge di bilancio ci sarebbero i fondi per prorogare questi incarichi almeno fino all’aprile 2024.

Contratti e avviso al SIDI per posti “Agenda Sud”

Con gli incarichi per i posti Ata di “Agenda Sud” si parte già dal prossimo 2 novembre, molto eloquente, a tal proposito, è il messaggio pervenuto alle Segreterie scolastiche tramite SIDI: “Potranno essere inseriti – si legge nell’avviso – tramite due nuove caratterizzazioni del contratto N19 per il personale ATA: – art. 21, comma 4 bis del DL 75/2023 (PNRR) – art. 10, comma 1 del DL 123/2023 (Agenda Sud). Sarà possibile, in questa prima fase, l’inserimento di un unico contratto N19, in relazione al profilo richiesto. I contratti PNRR potranno essere stipulati con decorrenze dal 16/10/2023 al 31/12/2023, mentre i contratti Agenda Sud potranno essere stipulati con decorrenza dal 2/11/2023 al 31/12/2023. Si rammenta che tali contratti potranno essere inseriti unicamente dalle scuole che hanno indicato la necessità di stipula di tali contratti tramite le rilevazioni effettuate dalla DGRUF“.