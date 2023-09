Agenda Sud, Valditara: “Interverremo con azioni forti, la scuola avrà risorse per il recupero dei ragazzi. A Caivano 1,5 milioni di euro”

Nell’intervento alla trasmissione “Agorà estate”, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato degli interventi relativi a Caivano e alle scuole del Mezzogiorno:

“Siamo stati la scorsa settimana a Caivano, ritornerò fra un mese a visitare la scuola Parco verde, domani in Consiglio dei Ministri presenteremo una serie di proposte che non si limitano solo a Caivano ma a tutti quei territori che presentano queste problematiche. Solo a Caivano arriveranno venti docenti in più per le scuole medie e un milione e mezzo di euro per una serie di iniziative inserite nell’Agenda Sud“.

“Quest’ultima coinvolge oltre 2mila scuole del Mezzogiorno, in particolare su 245 scuole interveniamo con azioni molto forti: più tempo scuola con ragazzi che di pomeriggio non saranno abbandonati a sé stessi, pagare i docenti per attività extra curricolari, estensione del tempo pieno, formazione specialistica per questi docenti e la collaborazione con due nostri istituti, Indire e Invalsi, per far sì che questi percorsi formativi siano sempre più efficaci. Poi abbiamo anche previsto un utilizzo dello sport, ma anche un fondo specifico, soprattutto per quelle realtà più difficili per svolgere azioni di recupero sociale e psicologico. La scuola avrà delle risorse per andare a prendere questi ragazzi, usare lo psicologo, portarli a scuola e far sì che possano inserirsi in un contesto scolastico”.