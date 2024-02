Agevolazioni per i viaggi di istruzione, promemoria del Ministero in vista della scadenza del 15 febbraio

Agevolazioni per i viaggi di istruzione, promemoria del Ministero in vista della...

Con un avviso del 12 febbraio il Ministero ha trasmesso il promemoria della scadenza dei termini per le richieste dell’agevolazione volta a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024.

Le famiglie hanno tempo fino al 15 febbraio 2024 per accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti», mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica, e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sottosezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione».

Per poter garantire alle famiglie la possibilità di richiedere l’agevolazione, è necessario che gli utenti siano stati abilitati preventivamente alla piattaforma Unica in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. A tal proposito, il personale amministrativo di segreteria scolastica, se non l’ha già fatto, può effettuare l’associazione fra genitore o esercente la responsabilità genitoriale e studenti/studentesse attraverso le apposite funzionalità predisposte sul SIDI.

Ai fini della lavorazione della richiesta di agevolazione, le suddette famiglie di studentesse e studenti devono necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE. La situazione ISEE della famiglia richiedente viene verificata sulla base della DSU aggiornata all’annualità 2024 e, ove non ancora sottoscritta, sulla base della DSU avente validità al 31 dicembre 2023.

A valle della presentazione della richiesta:

la Piattaforma, mediante procedura automatizzata, interroga i sistemi dell’INPS circa l’ISEE associato al richiedente, comunicando il codice fiscale dello/a studente/studentessa per il/la quale si richiede il contributo;

l’INPS, per ciascun codice fiscale ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito positivo o negativo della richiesta, in funzione della soglia ISEE individuata dal Ministero, pari a € 5.000,00.

Terminato lo scambio sincrono dei dati ed eseguita la verifica automatizzata della situazione ISEE, la famiglia del potenziale beneficiario/a riceve in tempo reale l’esito della richiesta: