Aggiornamento GaE 2024, domande dal 1° al 15 marzo: pubblicato decreto – PDF

È stato pubblicato sul portale INPA il D.M. 37 del 29/02/2024 che dà avvio alle procedure per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento. Le domande si potranno presentare dalle ore 12.00 di oggi fino alle ore 23.59 del 15 marzo. Lo riporta Cisl Scuola.

LEGGI IL DECRETO

La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.

La domanda si presenta unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Il parere del Cspi

Il CSPI qualche giorno fa, come riportato dalla Cisl scuola, nell’esprimere parere favorevole sulla bozza dell’O.M. concernente le GAE, ha evidenziato l’opportunità fondamentale per un efficace funzionamento del sistema scolastico nazionale, “l’utilizzo di regole definite e chiare che garantiscano tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, oltre che delle supplenze temporanee, alfine di garantire il diritto allo studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti sin dai primi giorni di lezione e la continuità didattica per l’intero anno scolastico”.

Il CSPI invita il ministero a pubblicare le due ordinanze con un certo margine di tempo pur mantenendo invariati i giorni a disposizione per la presentazione delle relative domande.