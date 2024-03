Concorsi docenti PNRR, i risultati molto positivi faranno salire in cattedra numerosi vincitori a discapito delle altre graduatorie

Il dato anomalo dei risultati della prova scritta del concorso PNRR, ovvero il 90% circa di aspiranti docenti che hanno preso un voto compreso tra 70 e 100 e solo il 10% di non ammessi alla prova orale, farà salire in cattedra, quasi certamente, 44000 posti disponibili alla scuola secondaria per più di 110 mila aspiranti passati all’orale, oppure 15000 posti all’infanzia e primaria per 45 mila potenziali vincitori da graduare nelle graduatorie di merito regionali. Questi dati statistici sono del tutto anomali rispetto alle altre tornate di concorsi ordinari, ma, se da una parte faranno occupare totalmente tutti i posti disponibili, dall’altra non consentiranno lo scorrimento di altre graduatorie di merito ancora vigenti.

Quali sono le GM ancora attive

Diciamo immediatamente che la precedenza alle immissioni in ruolo per la scuola dell’infanzia e la primaria, è assegnata alle graduatorie di merito del PNRR che saranno pronte per il giugno 2024. Solo i posti residuati e altri posti eventualmente disponibili saranno assegnati ai docenti vincitori, ma non agli idonei, del concorso ordinario 2016 ( nel caso siano ancora presenti), poi sarà il turno del concorso straordinario 2018 e del concorso ordinario 2020. Teniamo conto che i oltre ai concorsi ordinari c’è anche la presenza, in qualche provincia, delle GAE. Quindi fatti salvi i posti messi a bando con il concorso PNRR, il resto va diviso tra il 50% alle GM e il 50% alle GAE.

Per la scuola secondaria avrà priorità, nel limite dei posti disponibili messi a bando nel concorso ordinario PNRR, la graduatoria di merito del concorso a cattedra 2023. Tale concorso avrà validità annuale e non ci saranno idonei messi in gradutoria, ma solo vincitori. I posti residui, più eventuali altri posti, andranno al 50% alle GAE e 50% alle GM. Le gradutorie di merito esistenti sono: GM 2016 vincitori nel caso esistano, GM straordinario 2018 qualora ci siano aspiranti, GM 2020 ordinario STEM e GM straordinario 2020.

Non esisterà più, per l’anno scolastico 2024/2025, l’immissione in ruolo da GPS I fascia sostegno. Sarà abolita, molto probabilmente, la call veloce ed ovviamente anche la mini call veloce.

Protestano i docenti inseriti nelle precedenti GM

Il fatto che il concorso PNRR prenda quasi tutte le cattedre disponibili e lasci le briciole alle altre graduatorie di docenti, a partire dalle GAE e alle altre GM vigenti, sta sollevando non poche polemiche nel mondo del precariato e molte sono le segnalazioni alla nostra redazione.

Al problema suddetto, si intersecano altre problematiche come quella dei docenti della classe di concorso A-07 che sono stati esclusi dall’ultimo concorso ordinario a vantaggio della classe di concorso A061.