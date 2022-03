Aggiornamento GAE, cosa fare se si risulta già inseriti con riserva

Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perché risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?

A questa domanda ha così risposto il MI con un’apposita faq:

Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.

Quando presentare domanda

Da oggi, 21 marzo 2022, sono aperte le funzioni per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

La chiusura delle funzioni è prevista per il 4 aprile.

Come presentare domanda

Per la presentazione della domanda sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda: