Aggiornamento GPS 2024-2026, scadenza presunta per presentare la domanda è il 18 maggio. Ecco le probabili novità.

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, dell’Università e della Ricerca, riguardante l’avvio dei bandi dei percorsi abilitanti di 60, 30 e 36 CFU per 51.753 posti, siamo in attesa della pubblicazione dell’OM per l’aggiornamento/trasferimento e nuovo inserimento delle GPS per il biennio 2024-2025 e 2025/2026. Tra le novità previste c’è quella, nonostante il parere sfavorevole del CSPI, di consentire agli abilitati e specializzati sul sostegno con titolo estero, ma ancora non riconosciuto di potere avere contratto con clausola di rescissione.

Scioglimento della riserva

Gli aspiranti della prima fascia inseriti con riserva in attesa di conseguimento del titolo, ovvero coloro che stanno conseguendo il titolo di specializzazione sul sostegno e coloro che stanno svolgendo i percorsi abilitanti di 30 CFU e 36 CFU ( per quelli di 60 CFU ci sembra troppo tardi ormai), potranno sciogliere la riserva se conseguono il titolo entro il 30 giugno 2024. Questa data perentoria di conseguimento del titolo è quella risultata nelle due bozze di Ordinanza Ministeriale presentate ai sindacati e l’ultima, inviata anche al CSPI per ricevere il parere. Sul 30 giugno 2024 si è aperta una riflessione di dilatare questa data fino al 20 luglio, in coincidenza con il tempo necessario per lo scioglimento della riserva. Per cui vedremo, tra poche ore o giorni, in coincidenza della pubblicazione dell’OM sull’aggiornamento GPS se la riserva si scioglierà per i titoli conseguiti entro il 30 giugno oppure entro il 20 luglio.

Riserva per il servizio civile universale

Il servizio civile universale deve essere stato svolto a partire dal 2017 e non può essere equiparato in alcun modo al servizio civile alternativo al servizio di leva obbligatoria. Per servizio civile universale si intende quello reso ai sensi del d.lgs. 40 del 6 marzo 2017 e occorre inserire i dati del certificato rilasciato dal Dipartimento delle politiche giovanili, dalla quale si evince il numero atto e la data di conseguimento del titolo di riserva. Il Decreto Legge n.44 dell’aprile 2023 riserva il 15% dei posti messi a bando nei concorsi pubblici a coloro che hanno svolto il Servizio Civile Universale. Quindi anche per le graduatorie provinciali per le supplenze, ai sensi del decreto legge 44/2023, verrà considerata la riserva del 15% dei posti per coloro che successivamente al 6 marzo 2017 hanno conseguito il titolo di riserva concesso a chi ha svolto il servizio civile universale.

Riserve e preferenze vanno dichiarate nuovamente

Tutti coloro che si inseriscono nelle GPS e anche coloro che non hanno da aggiornare nuovi titoli culturali e titoli di servizio, devono comunque compilare nuovamente le sezioni delle riserve e delle preferenze. Da compilare obbligatoriamente anche la sezione “Altre dichiarazioni”.