Aggiornamento GPS 2024-2026, attesa spasmodica per l’ordinanza. Facciamo il punto della situazione – DIRETTA ore 16

Per il biennio 2024/2026, tutto lasciava presagire che l’emanazione dell’O.M. avvenisse in anticipo rispetto al biennio precedente in considerazione del parere espresso dal CSPI il 23/02/2024, tanto che da ogni parte era prevista la presentazione della domanda subito dopo le festività pasquali.

Nell’uovo di Pasqua invece dell’O.M. si è trovata un’O.M. modificata in alcuni punti in modo sostanziale, tanto da dover coinvolgere nuovamente il CSPI in un nuovo parere.

Parere che il CSPI non ha tardato a emettere confermando il parere precedente, esprimendo dissenso sulla modifica che prevede la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

In merito, il CSPI riprendendo il precedente parere, ha auspicato un’accelerazione nel riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze e affermava che la modifica dell’’inserimento con riserva desse diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo” appare foriera d’innumerevoli occasioni di contenzioso”.

Acquisito il parere del CSPI, sembrava che la procedura riprendesse il suo percorso abbastanza speditamente, invece tutto sembra procedere con lentezza tanto da ritornare ai tempi del precedente biennio nonostante l’apertura della pagina ministeriale sulle GPS 2024/2026 nella quale è prevista la possibilità, per chi conseguirà, entro il 30 giugno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.

La diretta della Tecnica risponde live

In attesa dell’O.M. che dovrebbe essere emanata entro la metà di maggio cerchiamo di fare il punto della situazione nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 3 maggio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

