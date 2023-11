Aggiornamento GPS 2024 docenti scuola secondaria e ITP, valutazione titoli conseguiti contemporaneamente

Con l’approssimarsi della pubblicazione delle nuove disposizioni sostitutive dell’O.M. 112 del maggio 2022 volte a illustrare le procedure per l’aggiornamento delle GPS per il conferimento delle supplenze, molti docenti entrano in fibrillazione per conoscere quali titoli sono valutabili e se possono essere conseguiti contemporaneamente nello stesso anno al fine di migliorare il loro punteggio.

Tabelle valutazione titoli

In attesa di conoscere le nuove disposizioni, oggi si può fare espresso riferimento alle tabelle sia alla prima fascia sia alla seconda fascia, sia per posto comune sia per posto di sostegno e per ordine di scuola allegate all’O.M. 112. Ogni tabella è suddivisa in tre parti; la prima parte denominata con la lettera A) contiene i titoli d’accesso e il relativo punteggio, la seconda parte denominata con la lettera B contiene i titoli culturali e il relativo punteggio, la terza parte denominata con la lettera C) contiene i titoli di servizio e il relativo punteggio.

Richiesta nostro lettore

Un nostro lettore ci pone un quesito in merito ai titoli culturali previsti nella tabella B contenente i titoli culturali e nello specifico ci chiede: “Mi sono iscritto da poco al corso CLIL. Posso nello stesso momento iscrivermi a un corso BES o DSA per aumentare il punteggio in graduatorie docenti?”.

Iscrizione contemporanea a più corsi

In merito alla possibilità di iscriversi contemporaneamente a più corsi è opportuno analizzare la normativa in vigore introdotta dal decreto 930/2022 che prevede la possibilità di “iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, scuole o Istituti superiori a ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.” fermo restante che i due corsi “si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative”.

Valutazione titoli conseguiti contemporaneamente

Alla luce di quanto previsto della disposizione suddetta le tabelle di valutazione dei titoli culturali per la valutazione dei titoli GPS, secondo quando indicato nella sezione B), danno la possibilità di conseguire due titoli contemporaneamente, purché siano di natura diversa, ad eccezione di quanto previsto al punto b 15 della tabella di valutazione dei titoli culturali per la scuola secondaria di primo e secondo grado e degli ITP (insegnati tecnico pratico) che testualmente, afferma “ Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici”.