Scelta 150 preferenze per chi è in GaE e GPS, si parte dalle ore 9 del 26 luglio alle ore 14 del 7 agosto

È stata definita la scadenza dei termini per la presentazione delle domande per la scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GaE e/o in GPS, si andrà dalle ore 9 del 26 luglio alle ore 14 del 7 agosto. C’è la novità, molto importante, che sarà aggiunta la preferenza sintetica dell’intera provincia per tutte le tipologie di contratto.

Compilazione della domanda delle 150 preferenze

È utile sapere che chi non dovesse compilare la procedura delle 150 preferenze dal 26 luglio alle ore 14 del 7 agosto, non potrà avere supplenze fino al 31 agosto 2025 o fino al 30 giugno 2025 dalle GPS o dalle GaE. In buona sostanza non è sufficiente essere inseriti in GaE o in GPS per avere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da queste graduatorie, ma è condizione necessaria compilare e inoltrare pure la procedura della scelta delle 150 preferenze.

Orario di scadenza termini: ore 14

Attenzione fondamentale va data anche all’orario di scadenza della procedura della scelta delle 150 preferenze. Non è come capita spesso le ore 23:59, ma l’ISTANZA per l’inserimento delle scuole, comuni, distretti e provincia resterà aperta fino alle ore 14:00 del 7 agosto. Questo dettaglio è di importanza fondamentale per evitare di perdere l’opportunità di inoltrare, nei tempi leciti, l’istanza dellaprocedura di scelta delle 150 preferenze.

Non inserire una preferenza equivale ad una rinuncia

Attenzione al fatto che l’algoritmo non è stato modifica in funzione alle possibili rinunce. Chi non inserisce qualche scuola oppure qualche comune o distretto, significa che sta operando delle rinunce. In caso il sistema, in un dato turno di convocazioni, avesse individuato per l’aspirante X una preferenza non espressa, allora l’algoritmo procede all’aspirante Y posizionato in graduatoria più in basso rispetto a X ma che ha espresso la preferenza non indicata da X. In tale situazione l’aspirante X verrà escluso dalle convocazioni successive. In buona sostanza il sistema non torna indietro ad esaminare la posizione di aspiranti che sono stati scavalcati per rinuncia di qualche preferenza.

Il codice provincia esclude rinunce

L’inserimento del codice provincia, per ogni tipologia di contratto e per tutte le classi di concorso per cui si ha titolo, significa non rinunciare a nessuna preferenza e quindi non rischiare di essere scavalcati da aspiranti peggio posizionati in graduatoria.