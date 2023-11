Aggiornamento Gps 2024, il Ministero scopre le carte: a breve incontro con i sindacati – DIRETTA ore 16,00

Dopo l’incontro informativo tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali avvenuto il 24 ottobre 2023 che ha lasciato i rappresentanti sindacali perplessi e delusi per la mancanza di confronto, su richiesta dei sindacati è stato programmato un ulteriore incontro per mercoledì 8 novembre 2023 al fine di cercare una soluzione condivisa sull’aggiornamento delle GPS previste nel 2024.

In questo senso, considerato che i tempi sono molto ristretti per rivedere il regolamento in vigore dal 2007 e che con molta probabilità si adotteranno i criteri previsti dall’O.M. 112 del 6 maggio 2022, i sindacati chiedono di aggiornare alcuni punti della stessa O.M. al fine di evitare quegli inconvenienti venutisi a creare nell’assegnazione delle supplenze sia nel 2022 sia nel 2023 nonostante siano state apportate delle modifiche che hanno ridotto gli inconvenienti, ma non li hanno evitati.

L’O.M. 112 del 6 maggio 2022 nel avviare sia nuovi inserimenti, sia aggiornamenti e eventuali trasferimento di provincia di fatto ha introdotto:

la possibilità di accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione delle domande;

la possibilità di dichiarare i servizi il cui termine dovesse andare oltre il termine di presentazione delle domande;

di potersi inserire con riserva nelle GPS di seconda fascia di sostegno nel caso in cui l’interessato si trovi nel terzo anno di servizio con almeno 180 giorni per anno scolastico.

In merito dalle osservazioni dei sindacati emergono le seguenti modifiche, per migliorare la procedura per le nomine dei supplenti:

evitare di far fare la domanda al buio ai docenti, ma comunicare le sedi per le quali vi sia disponibilità;

mitigare le sanzioni con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze,Infatti è assurdo che un docente che dovesse rinunciare ad una supplenza breve anche di 10 giorni venga depennato dalla graduatoria e non venga più chiamato per tutta la durata dell’anno scolastico;

mantenere la seconda fascia per le scuola infanzia e primaria, per la quale pare che ci sia la volontà del Ministero di eliminare;

prevedere la possibilità del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario;

mantenere l’aggiornamento biennale non solo delle GPS ma anche delle GAE;

consentire agli scritti nelle GPS di presentare la messa a disposizione in altre province anziché nominare senza titoli;

completamento delle cattedre regolarizzato in modo più funzionale alla scelta delle sedi;

auspicare che le rinunce fossero effettuate in tempo utile per consentire a chi in graduatoria in posizione più alta affinché non resti penalizzato.

Inoltre sarebbe opportuno prevedere nell’O.M. la possibilità di presentare domanda con riserva per i docenti che:

completeranno il corso TFA entro il 15 giugno;

conseguiranno i crediti formativi entro il 31 maggio;

completano l’anno di servizio entro il 30 giugno o che comunque hanno svolto almeno 180 giorni di servizio o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini;

hanno conseguito il titolo di abilitazione/specializzazione all’estero e hanno presentato domanda per il riconoscimento.

Questo tema sarà trattato il 2 novembre alle ore 16,00 in una diretta su Facebook e YouTube nei canali de La Tecnica della Scuola. Nella diretta interverranno gli esperti di normativa scolastica Salvatore Pappalardo e Lucio Ficara.

