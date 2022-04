Aggiornamento Gps dal 19 aprile, è quasi ufficiale: scontro su sanzioni a chi dice no alle supplenze e su inserimento neo laureati-diplomati

L’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze dovrebbe svolgersi nella terza decade di aprile e la prima di maggio: il range potrebbe essere quello che va dal 19 aprile al 9 maggio prossimo, Manca l’ufficialità, che a breve arriverà con l’Ordinanza ministeriale definitiva, ma le probabilità che si rispettino queste date (o giù di lì) sono molto alte. A riferirlo sono i sindacalisti che hanno partecipato all’incontro del 5 aprile con i dirigenti ministeriali, a partire dal direttore generale Filipp Serra, per tracciare tempistica e regole di gestione della “finestra” di riapertura delle Gps. Va anche ricordato che, in parallelo, verranno poi aggiornate anche le graduatorie di istituto.

La bozza del testo

La bozza della Ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle Gps e relative graduatorie di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24 è stata consegnata ai sindacati. È un testo che deve necessariamente tenere conto della Legge 28 marzo 2022, n. 25 che ha disposto la proroga delle GPS per i prossimi due anni.

Secondo quanto riferisce la Uil Scuola “il personale docente e educativo potrà produrre domanda di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno”.

Inoltre, “è previsto l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS per chi si abiliterà su posto comune/classe di concorso o si specializzerà sul sostegno successivamente alla scadenza delle domande purché sciolga la riserva entro il 15 luglio 2022”.

“L’elemento di maggiore novità riguarda l’introduzione di un nuovo sistema di sanzioni per la rinuncia o l’abbandono delle supplenze, mentre è confermata la procedura informatica per l’assegnazione delle supplenze al 30/6 e 31/8”: si tratta di una modalità contestata duramente dai sindacati. La Uil Scuola parla di “sanzioni inaccettabili”.

Diverse richieste di modifica

Sembra anche che siano “accolte diverse richieste di modifica” al testo delle Gps 2022: “nel complesso resta l’impianto della O.M. 60/2020 in merito ai requisiti di accesso, alla costituzione delle fasce e delle relative graduatorie di istituto e alla valutazione dei titoli e dei servizi”, commenta ancora il sindacato guidato da Pino Turi.

Altre richieste di modifica sono state chieste da tutti i sindacati. L’Anief, con un comunicato, fa sapere, tramite la sua segretaria generale Chiara Cozzetto, presente all’incontro, di avere “presentato una corposa disamina della bozza ministeriale proponendo modifiche sostanziali e integrazioni alle previsioni per la composizione delle GPS in modo da favorire la possibilità per tutti i lavoratori di accedere agli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche senza comprimere i loro diritti o imporre scelte di sede o di incarichi non modificabili a posteriori.

“Il personale precario è costretto ogni anno a dover effettuare scelte ponderate in merito all’accettazione o meno di una supplenza, l’Ordinanza Ministeriale che ci è stata presentata – spiega il Presidente Pacifico – conteneva previsioni e sanzioni fin troppo rigide e che inasprivano senza motivo le sanzioni già previste dalla precedente Ordinanza n. 60/2020, come sindacato non potevamo accettare che a pagare le conseguenze fossero sempre i lavoratori”.

Il sindacato ha richiesto, inoltre, l’accesso alla presentazione della domanda di inserimento per le GPS per quanti conseguiranno il titolo di accesso alla seconda fascia (diploma o laurea) entro il prossimo mese di luglio: “Il personale che consegue la laurea o il diploma che dà accesso alla seconda fascia GPS – continua il presidente Anief – non può essere sempre considerato “figlio di un Dio minore” e per questo motivo, soprattutto per il diplomandi ITP o i laureandi per le altre classi di concorso curricolari della secondaria, il nostro sindacato ha proposto al Ministero che sia previsto l’inserimento con riserva in GPS in attesa di conseguimento del titolo come per il personale che sta conseguendo l’abilitazione o la specializzazione su sostegno”.

Tutte le novità in arrivo

Riportiamo, di seguito, una sintesi della Uil Scuola con tutte le novità delle Graduatorie GPS che avranno validità per il biennio 2022/23 e 2023/24: