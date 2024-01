Aggiornamento Gps, emanazione di un’ordinanza solo per l’anno scolastico 2024/2025. Le possibili modifiche

In nostri precedenti articoli abbiamo annunciato la concreta possibilità di prorogare l’Ordinanza Ministeriale n.112/2022 al fine di aggiornare le graduatorie provinciali per le supplenze, con l’apporto di alcune modifiche sollecitate da tutti i sindacati su quegli aspetti che nel biennio scolastico 2022/2024 hanno creato non pochi problemi.

Decreto milleproroghe

L’Art. 5 comma 2 del Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, (decreto Milleproroghe 2024) nel accogliere le lagnanze dei sindacati, ha previsto l’aggiornamento delle GPS eccezionalmente soltanto per l’anno scolastico 2024/2025, attraverso l’emanazione di un’O.M. volta a disciplinare le procedure per il conferimento delle supplenze del personale docente e educativo e cercare di ridurre le problematiche emerse nel biennio precedente in attesa di un nuovo regolamento.

Modifiche richieste

Fra le rettifiche che i sindacati vorrebbero fossero effettuate, assumono particolare rilevanza:

• Emanare l’elenco delle sedi disponibili prima di far presentare la domanda ai docenti iscritti in GPS.

• Prevedere la possibilità di riconvocazione nel caso di rinunce.

• Mitigare le sanzioni con riferimento alle rinunce o abbandono delle supplenze.

• Mantenere la seconda fascia per la scuola infanzia e primaria, per la quale pare che ci sia la volontà del Ministero di eliminare;

• Prevedere la possibilità del frazionamento di una cattedra intera al fine di consentire il completamento orario a chi ha una supplenza su uno spezzone orario;

• Mantenere l’aggiornamento biennale delle GPS;

• Consentire agli scritti nelle GPS di presentare la MAD in altre province.

Le novità possibili

Qualora l’O.M. dovesse essere pubblicata nella prossima primavera, dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare domanda con riserva per i soggetti che:

• completeranno L’VIII ciclo del TFA;

• conseguiranno i crediti formativi entro il 31 maggio;

• completeranno l’anno di servizio entro il 30 giugno o che comunque hanno svolto almeno 180 giorni di servizio o dal primo febbraio al termine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini;

• hanno conseguito il titolo di abilitazione/specializzazione all’estero e hanno presentato domanda per il riconoscimento entro la scadenza fissata dalla Prossima O.M.

Come presentare la domanda

In attesa dell’emanazione della nuova O.M. facendo riferimenti all’O.M.112 del 2022 si può quasi certamente affermare che gli interessati devono presentare la domanda d’inserimento/aggiornamento/trasferimento esclusivamente online, per una sola provincia, pena l’esclusione e avendone i requisiti per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

Prima fascia

• Per la scuola dell’infanzia e primaria possono accedere gli aspiranti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria oppure il diploma magistrale (o di liceo psico-pedagogico ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002);

• Per la scuola secondaria di primo e secondo grado possono accedere gli aspiranti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; possono accedono anche gli insegnanti tecnico pratici in possesso dell’abilitazione.

Requisiti posto comune

Seconda fascia

• Per la scuola dell’infanzia e primaria possono accedere gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della Formazione primaria, già, dunque, in possesso delle competenze derivanti dallo svolgimento del tirocinio.

• Per la scuola secondaria Seconda fascia scuola secondaria possono accedere gli aspiranti, in possesso del titolo specifico per la classe di concorso scelta compresi gli insegnati tecnico pratici assieme a uno dei seguenti requisiti:

– ventiquattro CFU;

– abilitazione per una diversa materia o altro grado scolastico;

– essere già stati inseriti nella GPS seconda fascia.

Requisiti posto di sostegno

• La prima fascia sarà costituita dai docenti che abbiano la specializzazione per il grado d’istruzione scelto.

• La seconda fascia comprenderà tutti i soggetti che avranno maturato tre anni di insegnamento sul sostegno e che sono in possesso dell’abilitazione o del titolo relativo al grado di istruzione o alla classe di concorso scelti.