Sistemi scolastici: la differenza tra Oriente e Occidente

Ho studiato, per curiosità professionale, alcuni sistemi scolastico-universitari orientali: che differenza rispetto a quelli occidentali!

Qui da noi si discute sulla liceità ed opportunità di assegnare i compiti a casa per i giorni successivi: si pensi che in Cina assegnano la mattina i compiti per il pomeriggio della stessa giornata!

Qui da noi tanti anni fa fu liberalizzato l’accesso alle facoltà universitarie: si pensi che in Giappone per entrare all’università bisogna sostenere esami decisamente difficili e solo il 50% degli aspiranti riesce. In compenso chi entra all’università è poi sicuro di uscirne, senza perdersi per strada cammin facendo.

Una curiosità: gli universitari giapponesi non devono redigere nessuna tesi di laurea; bastano gli esami che sostengono a farne degli ottimi laureati.

E’ chiaro che questi giovani scaleranno poi le vette del mondo del lavoro con carriere strepitose (e meritate).

Daniele Orla