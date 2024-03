Aggiornamento graduatoria terza fascia personale ATA: prossima l’emanazione della nota ministeriale con le novità introdotte dal CCNL 2019/2021

L’aggiornamento della graduatoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027, dovrebbe essere prevista la pubblicazione del D.M. tra il mese di aprile e il mese di maggio, con tutte le novità introdotte dal CCNL 2019/2021 che ha ridotto le aree da cinque a quattro per ognuna delle quali sono stati individuati: i profili, i requisiti per accedere e le mansioni da svolgere.

Classificazione

Alla luce delle novità introdotte dal CCNL, possono fare domanda per aggiornamento e nuova inclusione i soggetti in possesso dei titoli richiesti per il relativo profilo inserito nella specifica area:

Area dei collaboratori

All’interno dell’area dei collaboratori scolastici è stato inserito soltanto il profilo di collaboratore scolastico per il quale possono presentare domanda i soggetti in possesso del Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

Area degli operatori

In quest’area sono stati inseriti due profili, quello di Operatore scolastico e quello di Operatore dei servizi agrari.

1) Operatore scolastico

Per accedere al profilo di operatore scolastico secondo le nuove disposizioni introdotte dal CCNL, i soggetti interessati a presentare domanda per il suddetto profilo devono avere i seguenti titoli:

• Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, o in alternativa il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione

• La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Certificazione di competenze socio-assistenziali.

2) Operatore dei servizi agrari

Per accedere al profilo di operatore dei servizi agrari, secondo le nuove disposizioni introdotte dal CCNL, i soggetti interessati a presentare domanda per il suddetto profilo devono avere i seguenti titoli:

• Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti.

• Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area degli assistenti

In quest’area sono stati inseriti cinque profili, quello di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.

1) Assistente amministrativo

Per accedere al profilo di Assistente amministrativo i soggetti interessati devono avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

2) Assistente tecnico

Per accedere al profilo di assistente tecnico i soggetti interessati devono avere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

3) Cuoco

Per accedere al profilo di cuoco i soggetti interessati devono avere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

4) Guardarobiere

Per accedere al profilo di Guardarobiere i soggetti interessati devono avere il Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

5) Infermiere

Per accedere al profilo di Infermiere i soggetti interessati devono avere la Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Area dei funzionari dell’elevata qualificazione

Quest’area sostituisce la vecchia area D dei DSGA prevedendo :

• Per il personale destinato ai servizi amministrativi il possesso dei seguenti titoli di accesso: Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per il personale destinato ai servizi tecnici il possesso dei seguenti titoli di accesso: Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Tempo per conseguire la certificazione



Per quanto riguarda la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale sia i soggetti già inseriti che chiedono l’aggiornamento, sia i soggetti che s’iscrivono per la prima volta hanno un anno di tempo per conseguire la suddetta certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.