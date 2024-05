Aggiornamento III fascia Ata, nuovi o vecchi profili? Quando si presenteranno le istanze?

Intervenuto nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 30 aprile, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara ha parlato dell’aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale Ata:

III fascia? “Non sappiamo ancora con precisione quando sarà aperta l’area per la presentazione delle istanze online. Si presume a scadenza dei 24 mesi, dunque dalla fine di maggio per giugno andremo a cadere per questo aggiornamento. Cosa è successo nel frattempo? A gennaio 2024 è stato siglato il nuovo contratto di lavoro della scuola e dall’1 maggio entra in campo una rivoluzione sui nuovi profili, per esempio ci sarà l’area dei collaboratori scolastici ma poi tra collaboratori e assistenti amministrativi ci saranno gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi agrari, dunque questa nuova figura che è una figura intermedia tra collaboratore scolastico e assistente amministrativo, poi ci sarà l’area degli assistenti amministrativi che conterrà gli assistenti tecnici, cuochi e guardarobieri e gli infermieri per poi passare ad una nuova area, quella più alta, dei funzionari ad elevata qualificazione cioè che saranno coloro che possono aspirare a diventare direttori dei servizi generali e amministrativi però III fascia e 24 mesi continueranno con le vecchie aree precedenti. Nel frattempo, dal punto di vista degli organici non ci sarà una grande transizione dai vecchi ai nuovi profili. Tutto accadrà probabilmente nel tempo.

Per quanto riguarda la III fascia le domande saranno numerosissime perché quest’appuntamento non solo è molto atteso, ma riguarda un mare di potenziali aspiranti all’inserimento in tale graduatoria dunque non è certo che queste graduatorie possano essere così attivate nel giro di 60 giorni.

Ripeto, per queste graduatorie di III fascia Ata, ci saranno i vecchi profili: il profilo di collaboratore scolastico, di assistente amministrativo e dunque i profili di assistenti tecnici dove ci saranno anche i ruoli (pensiamo agli alberghieri per i cuochi, al ruolo di infermiere e al ruolo dell’azienda agraria) saranno i vecchi parametri.

La certificazione di alfabetizzazione digitale è obbligatoria come titolo di accesso ed è la novità per quanto riguarda queste graduatorie triennali. Hanno generato una problematica che sembrava risolta con il fatto che il Ministero darà un anno di tempo per equiparare il titolo di alfabetizzazione digitale che dev’essere accreditato da Accredia e che consentirà requisito di accesso. Se le domande verranno fatte in giugno 2024, fino al giugno 2025 ci sarà la possibilità di regolarizzare e sciogliere la riserva dell’inserimento in III fascia”.