ATA 24 mesi: riaperti i termini per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie a seguito dell’approvazione della legge 95/2024

ATA 24 mesi: riaperti i termini per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie...

Con la nota n° 106348 dell’11 luglio 2024 a firma del Direttore Generale Filippo Serra con riferimento alle modifiche introdotte nella conversione in legge n° 95 del decreto 60 che considera valido il periodo dal 16 aprile 2024 al 15 giugno 2024.

Riapertura termini per ATA 24 mesi

Per effetto della disposizione previste dal comma 4 dell’art. 29 della legge 95/2024 è stato ritenuto necessario, così come auspicato in un nostro precedente articolo, di procedere all’acquisizione:

delle istanze dei candidati partecipanti ai concorsi in oggetto, che, attraverso il computo del periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei menzionati contratti d’incarico temporaneo, avrebbero raggiunto i 24 mesi di servizio necessari per la partecipazione alle procedure di aggiornamento e di integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA dell’integrazione delle istanze di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione alla selezione e che possono ora inserire anche il servizio di cui al disposto normativo indicato al fine di ottenere maggior punteggio.

Modalità presentazione della domanda

Al fine di acquisire in modo tempestivo le domande degli interessati, possono essere presentate:

• A mezzo pec,

• Tramite raccomandata A/R

• Brevi manu in cartaceo previa apposizione di specifica ricevuta di protocollo o attraverso ulteriore modalità che fornisca prova di ricezione.

Tempi presentazione domanda

I candidati interessati dovranno presentare le domanda dal 12 al 17 luglio 2024.