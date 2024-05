Aggressione di stampo mafioso Ostia, la maestra non denuncia. La madre che l’ha picchiata: “È stata violenta con mio figlio”

La maestra di sostegno di Ostia aggredita da un membro del clan Spada dopo aver rimproverato un alunno non ha ancora denunciato, e probabilmente non lo farà in quanto teme ritorsioni. Questo quanto scrive il quotidiano La Repubblica.

La maestra teme estorsioni

“È impaurita per quello che è accaduto e per l’attenzione che si sta creando”, spiega una delle sue colleghe. L’insegnante è stata ascoltata dai carabinieri di Ostia, ma non ha riferito dell’intimidazione, sentita da diversi testimoni: “Noi siamo gli Spada, non ti puoi permettere di toccare mio figlio”.

Dal canto suo la madre del bambino, colei che ha aggredito la donna, sostiene che la maestra abbia esercitato violenza sul bambino di dieci anni.