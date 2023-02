Aggressione Firenze, Fratoianni: “FdI parla di scontri, con quale coraggio? Non confondiamo le acque”

Aggressione Firenze, Fratoianni: “FdI parla di scontri, con quale coraggio? Non confondiamo...

Arrivano ancora reazioni in seguito alla notizia dell’aggressione di alcuni studenti al liceo Michelangelo di Firenze da parte di alcuni coetanei, pare di fronti politici opposti.

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana commenta:

“Vedo che FdI di Firenze parlando dell’aggressione agli studenti del liceo fiorentino Michelangelo parla di “scontri”? Ma con quale coraggio dicono queste cose? Se vogliono possiamo rimandargli il video dell’episodio. È stata un’aggressione, non cerchino di confondere le acque”.



“Se poi corrispondono al vero – prosegue il leader di SI – le notizie che circolano in rete che i responsabili della violenza siano legati al Casaggi e al movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e addirittura alcuni siano membri della Consulta Provinciale degli Studenti, la vicenda assume proporzioni ancora più gravi ed allarmanti. È evidente che squadristi non possono avere incarichi istituzionali di tal genere, e su questo aspetto l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana dovrà assumere un’iniziativa adeguata”.

“E chiamano in causa – conclude Fratoianni – anche il partito di cui l’attuale presidente del Consiglio è leader. Aver vinto delle elezioni, che siano politiche o studentesche, non autorizza nessuno, ripeto nessuno, a usare la violenza. Sarebbe ora che FdI, ad ogni livello, tagliasse ogni ambiguità su questo”.