Agia: “Vincere il silenzio” contro la violenza sui minori

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia), in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre, incontrerà la stampa a Roma per presentare le sue proposte in tema di violenza sui minorenni.

Inoltre, nel pomeriggio dalle 15 si svolgerà il convegno “Vincere il silenzio. Riconoscere, prevenire e contrastare la violenza sui minorenni”.

Nel programma dell’evento, introdotto dall’Autorità garante figurano gli interventi della presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza Michela Brambilla, della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella e di vasti settori del mondo della società civile.

Nel corso del convegno, si terrà una conversazione sul fenomeno della violenza tra coppie adolescenti (teen dating violence), a partire da alcune sequenze del film “Mia” (2023), con il regista Ivano De Matteo.