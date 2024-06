Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “Proposta di legge contro le foto dei minori sui social, di cosa si tratta?”.

La proposta non mira a vietare la pubblicazione delle foto dei bambini sui social e non è rivolta a chi saltuariamente pubblica l’immagine di un minore sui social, ma si concentra si chi effettua pubblicazioni regolari e pianificate, magari per ricavare un guadagno diretto o indiretto.

