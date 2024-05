Al Mamiani di Roma spunta la “acampada” liceale per quanto accaduto a Rafah

Una tenda nel cortile del liceo Terenzio Mamiani di Roma: un gesto simbolico con cui gli studenti intendono sensibilizzare l’opinione pubblica su Gaza. La tenda è stata avvolta da una bandiera palestinese è rimasta nel cortile della scuola dalle 10 alle 14 di mercoledì 29 maggio.

L’iniziativa – ha spiegato Mattia del Collettivo autorganizzato Mamiani a colloquio con l’agenzia Ansa – “per sostenere le mobilitazioni nelle università e soprattutto per quanto accaduto a Rafah“, con Israele sotto accuso per le 45 vittime.

“Stop accordi”, “All eyes on Rafah” e “Israele ‘stato’ genocida” sono le frasi scritte dagli studenti sui cartelli intorno alla tenda, “simbolo della lotta per la Palestina nelle università“.

Sul perché sia rimasta quattro ore, i vicepresidi dell’istituto superiore capitolini “pensano sia un gesto divisivo che non rappresenta la comunità studentesca nella sua interezza. Per loro la scuola non è il luogo per fare politica”, racconta ancora Mattia. Dopo il suono della campanella, alle 14, la breve “acampada” liceale è stata, quindi, smontata.

L’anno scolastico è quasi al termine: staremo a vedere se gli studenti avranno tempo e modo per realizzare un’altra iniziativa per Gaza.