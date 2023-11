Al via la 32esima edizione di Job&Orienta, il Salone Nazionale dell’Orientamento: il programma e gli eventi per studenti

JOB&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro sarà in fiera a Verona da mercoledì 22 a sabato 25 novembre per la trentaduesima edizione. L’iniziativa è promossa da Verona fiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche.

Nell’anno che l’Europa ha voluto dedicare alle competenze, JOB&Orienta avrà come focus tematico “Orientamento made in Italy”, che evidenzia la necessità di nuovi modelli di orientamento per rispondere al meglio alle molteplici vocazioni economico-produttive del Paese, esaltandone i tratti distintivi e l’eccellenza per offrire ai giovani opportunità di realizzazione e di lavoro.

E in questa linea va ricordata la recente istituzione del Liceo del Made in Italy “per promuovere le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana attraverso un percorso liceale in grado di dare competenze storico-giuridiche, artistiche, linguistiche, economiche e di mercato idonee alla promozione e alla valorizzazione dei singoli settori produttivi nazionali che tengano conto delle specifiche vocazioni dei territori”. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, l’opzione economico sociale del liceo delle scienze umane si fonderà nel percorso liceale Made in Italy. Contestualmente è stata istituita la Fondazione “Imprese e competenze per il Made in Italy” con il compito di promuovere il raccordo tra le aziende che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy e i Licei del Made in Italy.

L’orientamento è il tema che da sempre ha avuto spazio centrale a JOB&Orienta e molti sono gli appuntamenti rivolti a quegli studenti e studentesse che si trovano a dovere fare una nuova scelta scolastica, per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza delle attitudini personali e a scoprire il vasto panorama di percorsi formativi con i relativi sbocchi occupazionali, le figure professionali più ricercate e le competenze richieste.

In calendario vi saranno anche momenti specifici dedicati alle famiglie, per supportarle nel compito di accompagnare le ragazze e i ragazzi nelle decisioni.

“Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” sono le due macroaree espositive che vedranno la partecipazione di scuole, accademie e università, enti di formazione, istituti tecnici superiori (ITS), istituzioni, imprese, centri per l’impiego e agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria.

A loro volta i due padiglioni sono strutturati in sei diversi percorsi tematici, per guidare più agevolmente i visitatori all’interno della fiera: “Educazione, scuola e formazione docenti”, “Strumenti per la didattica”, “Lingue straniere, turismo e mobilità”, “Accademie e università”, “Lavoro e alta formazione” e “Formazione professionale”. Tra le attività proposte anche progetti educativi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, su sport e corretti stili di vita.

Lingue Straniere, Turismo e Mobilità, ITS

JOB&Orienta apre le porte e guarda a un panorama internazionale, per questo presenta corsi di lingue straniere, opportunità di stage e lavoro all’estero, servizi e progetti di mobilità globale, proposte di viaggi e visite d’istruzione presentati da enti e imprese dei diversi settori.

Inoltre è previsto un percorso specifico dedicato a studenti e adulti che vogliono rivitalizzare le proprie competenze professionali e comprendere le competenze richieste dal mercato del lavoro. Ampio spazio anche agli Istituti tecnici superiori (ITS) di tutta Italia, nati in stretta connessione con le vocazioni economico-produttive del territorio.

Per saperne di più, prenotare un evento e rimanere aggiornati sul programma https://www.joborienta.net/site/it/2023/04/04/dal-22-al-25-novembre-2023-la-32a-edizione-di-joborienta/