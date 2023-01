Al via la prima edizione di “Modello Camilleri”, un premio letterario nazionale rivolto agli studenti delle superiori

Per iniziativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. Fermi” di Arona è bandita la prima edizione del Premio Letterario Nazionale “Modello Camilleri”, da assegnare a racconti inediti di narrativa italiana con contaminazioni dialettali.

Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di ogni regione italiana.

Quali finalità?

La finalità del Premio Letterario Nazionale “Modello Camilleri” è quella di stimolare la capacità di scrittura nei giovani per valorizzare il patrimonio linguistico dialettale e sviluppare il talento creativo.

Gli organi

Il “Comitato Organizzativo”, composto dal Dirigente scolastico e da rappresentanti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. Fermi” nomina la “Giuria di Qualità” e il “Presidente della Giuria di Qualità”.

La “Giuria di Qualità” è composta da membri scelti fra scrittori, critici e cultori di lettere, più il Presidente, individuato tra personalità del mondo della cultura, tutti con potere di voto. Le dieci opere finaliste saranno sottoposte al giudizio insindacabile della “Giuria di Qualità”.

Come iscriversi

Possono concorrere al Premio le opere di narrativa italiana inedite composte da ragazzi e ragazze iscritti/e alle Scuole secondarie di secondo grado. I candidati potranno iscriversi e mandare i loro elaborati a partire dal 1 gennaio 2023 e fino alla mezzanotte del 28 febbraio 2023 (farà fede l’orario della posta elettronica).

Si può partecipare con un solo elaborato a persona; si possono inviare non più di tre elaborati per Istituto. Non sono ammessi lavori collettivi. La partecipazione è gratuita.

Che opere?

Tipologia e genere di testi ammessi al concorso: racconti brevi, di generi vari a tema libero, in prosa e in lingua italiana con contaminazioni dialettali.

Tutte le parole in dialetto dovranno riportare la traduzione in lingua italiana in nota.

I testi presentati dovranno essere inediti e non coperti da diritto d’autore. Per “opere inedite” si intendono racconti mai pubblicati in raccolta cartacea da un editore nazionale e che non siano mai stati presentati ad altri concorsi.

I testi narrativi dovranno avere le seguenti caratteristiche editoriali:

• Cartelle minime: 2 • Cartelle massime: 5

Per “cartella editoriale” si intende un foglio Word di 30 righe per 60 battute spazi inclusi; 1800 battute per cartella, spazi inclusi. Il racconto dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, corpo 12. Le pagine dovranno essere numerate.

Modalità di invio dei manoscritti

L’invio dei manoscritti avverrà con la seguente modalità:

I dati completi della scuola (denominazione, codice meccanografico, indirizzo completo, telefono, email), devono essere indicati nel modulo di accompagnamento.

Il testo di ogni studente dovrà essere chiuso in una cartella insieme al modulo precedentemente compilato con i seguenti dati: nome e cognome dello studente titolo del brano classe frequentata, dati della scuola partecipante, codice meccanografico della scuola nome e indirizzo email del docente referente.

Tutte le cartelle contenenti i testi e i dati, andranno poi racchiuse in un’unica cartella zippata con il nome della scuola.

I testi, in formato Word e PDF, dovranno essere inviati all’indirizzo [email protected]

L’email di accompagnamento degli elaborati dovrà contenere in oggetto: Premio Letterario Nazionale “Modello Camilleri” IISS “E. Fermi” – Arona

Una volta ricevuti i manoscritti, il Comitato Organizzativo del Concorso provvederà immediatamente a confermarne la ricezione tramite una mail di risposta automatica.

I testi pervenuti dopo la data indicata nel bando non potranno essere ammessi al concorso.

Valutazione

“La Giuria di Qualità” esaminerà gli elaborati ed entro il mese di maggio 2023 stabilirà la classifica finale, individuando la terzina vincitrice del concorso. Ciascuna opera avrà una valutazione in centesimi che terrà conto dei seguenti parametri:

FORMA: capacità linguistico-espressive, anche dialettali CONTENUTO: originalità complessiva del contenuto COMUNICAZIONE: interesse del tema affrontato, ricchezza e valore del messaggio (capacità di trasmettere emozioni ed originalità espressiva)

I premi

I Premio e II Premio: Targa, libri di Andrea Camilleri e antologia di brani scelti tra quelli indicati dalla giuria. III Premio: Targa, libri di Andrea Camilleri e antologia di brani scelti tra quelli indicati dalla giuria.

La Giuria ha inoltre facoltà di attribuire Menzioni d’onore ad opere che, pur avendo una valutazione eccellente, non rientrano fra gli elaborati premiati. Il premio, in questo caso, consisterà in un attestato e un’antologia.

Entro e non oltre la fine di maggio 2023 sul sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. Fermi” saranno pubblicati i nomi dei finalisti. Gli autori delle opere scelte saranno informati in merito alle modalità di partecipazione alla manifestazione pubblica di premiazione organizzata anche online, che si svolgerà alla fine di maggio 2023.

LEGGI IL BANDO