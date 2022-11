Al via la quinta edizione di “Sonno o… son desto?”, il concorso rivolto alle scuole per riflettere sull’importanza del sonno

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Assirem e il Ministero dell’Istruzione è ai nastri di partenza la V Edizione del concorso “Sonno… o son desto…”, che rinnova il progetto di sensibilizzazione delle giovani generazioni sull’importanza del sonno per lo sviluppo psicofisico dei bambini ed adolescenti, per la prevenzione delle patologie da deprivazione di sonno e per una migliore qualità della vita.

Grazie al coinvolgimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di tutta Italia, attraverso la distribuzione di materiale informativo gratuito, ma anche mediante la presenza presso le scuole di psicologi e medici esperti in medicina del sonno, vengono periodicamente promossi percorsi educativi che valorizzino l’importanza del sonno nel promuovere stili di vita adeguati a prevenire le patologie ad esso correlate.

Il materiale divulgativo e informativo sul sonno e le patologie correlate viene fornito da ASSIREM ed è disponibile sul sito https://www.assirem.it

A chi si rivolge l’iniziativa?

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria, della secondaria di I e di II grado dell’intero territorio nazionale, con un lavoro individuale o di gruppo inedito sotto forma di videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere e con ogni tecnica.

Il concorso punta a coinvolgere i bambini e gli adolescenti dal punto di vista creativo stimolando una riflessione sui temi del sonno che si concretizza in percorsi espressivi multidisciplinari. Scopo del concorso è proprio quello di favorire una maggiore conoscenza del sonno e delle sue funzioni, di promuovere degli stili di vita adeguati in un’ottica di prevenzione non solo dei disturbi del sonno, ma anche di tutte quelle patologie spesso favorite o comunque peggiorate da un sonno insufficiente per qualità e quantità. Il sonno, non solo riposo ma funzione essenziale per la

salute e la qualità della vita, non solo degli uomini, ma anche degli animali.

Quali scadenze?

La scadenza per presentare i lavori, da inviare fisicamente alla sede di ASSIREM o via mail all’indirizzo [email protected], è fissata per il 15 marzo 2023.

Tutti i dettagli del concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del Miur nella pagina dedicata al Bando della V Edizione del Concorso “Sonno o son…desto” 2022/23, clicca qui per accedere al sito.

Il premio per i vincitori

All’Istituzione scolastica del primo classificato, per ogni ordine e grado di scuola, andrà un premio di 500 euro a carico di ASSIREM, da utilizzare da parte dei docenti per materiale didattico.

Inoltre, ai vincitori di ciascuna categoria, verrà data una targa ricordo. Per tutti i vincitori è anche previsto in omaggio una copia del libro “Sei gufo o allodola?”, una guida al buon sonno per bambini e adulti consapevoli.

La collaborazione tra ASSIREM e la Tecnica della Scuola

Così come negli anni precedenti, anche per l’anno scolastico 2022-23 ASSIREM e la Tecnica della Scuola svilupperanno varie iniziative rivolte al mondo della scuola per favorire comportamenti che siano rispettosi del fabbisogno di sonno di bambini ed adolescenti. Le tre macroaree di intervento dell’Associazione sono sensibilizzazione, prevenzione e formazione, il tutto volto a comprendere l’importanza del sonno, diffondere la necessità di rispettarlo e insegnare i comportamenti per favorirlo.

Tutto ciò è reso possibile dal protocollo d’intesa tra l’associazione e il Ministero dell’Istruzione, che lo scorso 6 dicembre è stato rinnovato per un ulteriore triennio, che si pone come obiettivo la prevenzione primaria dei disturbi del sonno.

Come? Attraverso iniziative nazionali che coinvolgono scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Una delle più partecipate è sicuramente il concorso “Sonno o… son desto”, giunto nel 2022 alla quinta edizione.