Cerimonia di Premiazione del Concorso “Sonno o… son desto?”

Il 26 maggio alle 10.00 l’annuncio dei Vincitori dell’Edizione 2021-2022

Sarà online in diretta su Facebook la Premiazione del Concorso nazionale organizzato da Assirem in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Anche l’edizione 2021-2022 del Concorso nazionale per le scuole “Sonno… o son desto?”, promosso da Assirem in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha prodotto ottimi frutti grazie all’impegno e alla partecipazione dei docenti e degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondario di primo e secondo grado.

Ancora una volta i bambini e i ragazzi si sono lasciati ispirare dal tema del sonno presentando elaborati – video, foto, disegni e sculture – che dimostrano grande sensibilità interpretativa e creatività insieme a una notevole capacità di recepire i contenuti legati ai temi della salute e della prevenzione.

La Commissione esaminatrice, dopo un’attenta analisi dei lavori presentati dalle scuole ha decretato i Vincitori di ogni ordine e grado dell’Edizione 2021-2022. I nomi degli alunni e delle rispettive scuole verranno annunciati nel corso della Cerimonia di Premiazione il prossimo 26 maggio alle ore 10.00. L’incontro si terrà online per consentire alle scuole di intervenire da ogni parte d’Italia.

L’evento della Premiazione è rivolto alle scuole che hanno preso parte all’edizione di questo anno scolastico e alle edizioni precedenti del Concorso, ma la diretta streaming potrà essere seguita sulla pagina Facebook di Assirem da tutti gli utenti interessati, a partire dalle famiglie.

Il Concorso “Sonno o… son desto?” si colloca nel quadro della campagna annuale di sensibilizzazione dei giovani condotta da Assirem con l’obiettivo di promuovere corretti stili di vita orientati alla prevenzione dei disturbi e delle principali patologie correlate a un cattivo sonno.

Per l’Edizione 2021-2022 Assirem ha messo in palio un premio in denaro di € 500,00 euro per i Vincitori di ogni ordine e grado.

