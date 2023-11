Al via la rilevazione dati generali, c’è tempo dal 20 novembre 2023 al 5 gennaio 2024 [NOTA]

Il Ministero ha comunicato l’apertura delle funzioni per l’invio dei dati della Rilevazione “Dati Generali” per l’a.s. 2023/2024, nell’area Rilevazioni-Rilevazioni sulle scuole-Dati Generali (ex Integrative).

Si partirà il 20 novembre 2023 fino a 5 gennaio 2024.

La compilazione di alcune sezioni avviene automaticamente cliccando il tasto “Precompila” che estrae in forma sintetica i dati da Anagrafe Nazionale Studenti (ANS). È opportuno, pertanto, verificare anticipatamente la correttezza dei dati già presenti in ANS, con particolare riguardo alla cittadinanza di ogni singolo alunno, all’anno di nascita e allo stato di frequenza degli eventuali alunni in “Istruzione parentale”.

Dopo il salvataggio dei dati “precaricati” da ANS è necessario accedere alle singole sezioni della Rilevazione, nell’ordine di presentazione, dichiarare la presenza o assenza di dati aggiuntivi (informazioni non disponibili in ANS) e, se esistenti, inserirli manualmente. Tutte le sezioni vanno, in ogni caso, salvate.

Qualora si evidenzino incongruenze nelle tabelle precompilate, la correzione dei dati va effettuata in ANS (ed eventualmente anche nell’applicazione “Quadri Orario” per le scuole Secondarie di II grado) per poi procedere nuovamente al “Precompila” della Rilevazione. La Rilevazione si considera effettuata solo se completa in ogni sua parte; pertanto, nella pagina di riepilogo lo “stato di compilazione” deve essere verde (flag) o blu (cerchio) per tutte le voci di ciascuna sezione.

LA NOTA