Anagrafe Nazionale Studenti, funzioni aperte: dati utili ad implementare la nuova piattaforma “Famiglie e studenti”

Aprono oggi, 4 settembre, le funzioni SIDI per l’attività di aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Con nota 3597 del 31 agosto 2023 il MIM ha ricordato che il decreto legge 75/2023, convertito con L. 10 agosto 2023, n. 112, ha previsto all’art. 21 comma 4-ter che: “Il Ministero dell’istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma “Famiglie e studenti”, come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un’infrastruttura tecnica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l’accesso ad essi e il loro utilizzo”.

La piattaforma consentirà alle famiglie e agli studenti di consultare informazioni e dati necessari per scegliere consapevolmente il percorso scolastico e post-scolastico; fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali per l’orientamento, le iscrizioni, i pagamenti e seguire facilmente tutto il ciclo scolastico, la carriera ed i principali traguardi di studentesse e studenti.

Le funzioni saranno disponibili sul SIDI – area Alunni – Gestione alunni – Avvio anno scolastico fino al 30 settembre 2023.

