Al via la seconda edizione del concorso letterario per ragazzi indetto dall’istituto Calvino di Catania: ecco come partecipare

Al via la seconda edizione del concorso letterario per ragazzi indetto dall’istituto...

Dopo il clamoroso successo della prima edizione, il concorso letterario per ragazzi indetto dall’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania torna per una seconda edizione ancora più coinvolgente e ricca di spunti creativi. L’iniziativa, che si è rapidamente guadagnata un posto di rilievo tra gli appuntamenti culturali per ragazzi a livello nazionale, ha l’obiettivo di stimolare la creatività, l’espressione personale e l’amore per la scrittura e la lettura tra gli studenti delle IV e V della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.

Il tema di quest’anno

La scorsa edizione il concorso ha visto una partecipazione massiccia, che è andata ben oltre le aspettative degli organizzatori, con elaborati provenienti da ogni parte d’Italia. I nuovi concorrenti delle cinque categorie previste, quest’anno dovranno cimentarsi con il genere letterario della favola. Nello specifico, infatti, il tema di questa edizione recita testualmente: “La personificazione di animali per rappresentare virtù, pregi e difetti degli uomini”.

Gli elaborati, redatti in forma assolutamente personale, non dovranno superare le diecimila parole e dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 14.00 del 28/02/2025 esclusivamente via mail al seguente indirizzo: [email protected].

Ogni giovane autore avrà quindi la possibilità di esplorare personaggi immaginari e, dando sfogo alla propria fantasia, raccontare storie che mettano in luce i vizi e le virtù degli uomini.

A valutare le opere sarà, come lo scorso anno, un comitato di lettura composto da diversi docenti dell’Istituto stesso, e che già nella precedente edizione ha selezionato i lavori finalisti con grande attenzione, basandosi su criteri di originalità, qualità stilistica e capacità di trasmettere emozioni e riflessioni. L’obiettivo non è solo quello di premiare i migliori scrittori, ma soprattutto quello di incoraggiare tutti i ragazzi a sviluppare la loro voce e a condividere con gli altri coetanei i propri pensieri.

La seconda edizione del concorso, quindi, intende sollecitare nei ragazzi momenti di incontro e confronto con la lettura e la scrittura al fine di stimolarne la fantasia e la creatività attraverso la sperimentazione di tecniche narrative nuove e diverse.

La cerimonia di premiazione

L’evento culminerà con la cerimonia di premiazione, che si terrà nel mese di maggio 2025. Durante l’incontro, i vincitori delle diverse categorie avranno l’occasione di leggere al pubblico presente i propri elaborati, condividendo con i compagni, le famiglie e gli insegnanti il frutto del proprio lavoro. La premiazione, quindi, sarà anche l’occasione per riflettere sull’importanza della lettura e della scrittura come strumenti di crescita non solo personale ma collettiva.

Il successo della scorsa edizione di questa apprezzabile iniziativa è segno di quanto i ragazzi siano desiderosi di esprimersi e di quanto le parole possano essere potenti nel creare legami e nel dare voce ai propri sogni, in un mondo sempre più digitalizzato e spoetizzante.

La seconda edizione del concorso si conferma dunque un evento di grande valore educativo e culturale, che non solo promuove la lettura e la scrittura, ma contribuisce anche alla formazione di giovani pensatori, critici e narratori, pronti a raccontare le proprie storie e a guardare al futuro con una prospettiva nuova e positiva.

LEGGI IL BANDO