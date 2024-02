Al via la sesta edizione del premio di filosofia Mario Lodi: a presiederlo lo scrittore Eraldo Affinati

Al via la sesta edizione del premio di filosofia Mario Lodi: a...

Amica Sofia, associazione di promozione sociale per la promozione della ricerca e delle pratiche di filosofia dialogica con i bambini e con gli adulti, bandisce anche quest’anno il Premio Mario Lodi presieduto dallo scrittore Eraldo Affinati.

Il tema della sesta edizione “Polemos: capire le ragioni del conflitto per costruire la pace” intende fornire soprattutto ai più giovani uno stimolo, assolutamente necessario nel particolare momento storico in cui viviamo, ad intraprendere un percorso personale e condiviso di ricerca delle radici del conflitto e delle guerre nella società e nell’animo umano per contribuire, con le “armi” della filosofia e del dialogo, a generare pace.

La scadenza

Il Premio, oltre alla rinnovata collaborazione con Scuole Penny Wirton, Fondazione Rocco Spani e Casa d’Arte Visioni Mediterranee, vanta quest’anno il patrocinio della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini e del Centro Internazionale Montessori di Perugia, città natale dell’associazione Amica Sofia che sarà sede della cerimonia di premiazione dei vincitori.

La partecipazione è gratuita e la scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 30 Aprile 2024. Bando e moduli di adesione sono reperibili nel sito dell’associazione.

LEGGI LA LOCANDINA