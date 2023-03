Alberto Alberti è morto: i Programmi delle elementari del 1985 sono anche opera sua

E’ morto il 1° marzo Alberto Alberti, personaggio di spicco del mondo della scuola per più di mezzo secolo

Era nato nel 1933 in un piccolo paese della Sicilia in provincia di Messina.

Aveva iniziato come maestro elementare per poi diventare direttore didattico e successivamente anche ispettore tecnico.

Alberti era stato anche uomo appassionato di studio e ricerca producendo una grande quantità di articoli, saggi, libri;

aveva collaborato molto con la rivista Riforma della Scuola ed era stato molto attivo nel Movimento di Cooperazione educativa.

Ha continuato a lavorare e a scrivere fino a non molti anni fa

Il suo nome è legato in particolare ai Nuovi programmi della scuola elementare e alla legge 148 del 1990 che introdusse i “moduli” e gli “ambiti disciplinari” come superamento del modello del maestro unico.

Nella video intervista proponiamo le testimonianze di chi lo aveva conosciuto, in epoche e contesti diversi.