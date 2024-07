Albo educatori e pedagogisti: Governo al lavoro per modificare la norma, come da tempo chiedono i Comuni

Albo educatori e pedagogisti: Governo al lavoro per modificare la norma, come...

Ci sarà ancora tempo per iscriversi al nuovo albo degli educatori e pedagogisti istituito con la legge n. 55/2024.

Lo rende noto il Ministero della Giustizia che aggiunge: “La scadenza, inizialmente prevista per il 6 agosto, sarà prorogata. I Ministeri interessati sono al lavoro per predisporre il testo ed inserirlo nel primo provvedimento normativo utile. L’obiettivo è garantire agli operatori del settore, per il nuovo anno scolastico che partirà a settembre, di poter continuare a svolgere i loro servizi educativi e socio-pedagogici”.

La questione era stata sollevata con forza nelle settimane passate anche dall’Anci e da altri soggetti, tra cui la Flc-Cgil.

La legge 55, infatti, prevede che per lavorare nei servizi per l’infanzia sia necessario essere iscritti ad uno specifico albro professionale.

Una applicazione rigida della norma comporterebbe però che non tutto il personale ora impiegati in questi servizi possa continuare a lavorare in futuro, tanto che molti Enti Locali hanno parlato di una possibile riduzione dei servizi stessi.