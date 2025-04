Asili nido, nuovo bando per selezionare i progetti e scorrimento delle graduatorie: le misure nel Dl Scuola

Asili nido, nuovo bando per selezionare i progetti e scorrimento delle graduatorie:...

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 7 aprile, è stato pubblicato il DL Scuola, il decreto legge 45 in materia di disposizioni urgenti per l’attuazione delle misure del PNRR e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Asili nido, nuovo bando e risorse

In particolare l’articolo 3 contiene la rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell’istruzione e del merito

Al fine di assicurare le risorse per completare la misura del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»: Il Ministero dell’istruzione e del merito emana un nuovo bando per la selezione di progettualità. Utilizza anche lo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili dalla procedura avviata con l’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123. A tal fine, il Ministero utilizza risorse PNRR disponibili su altri investimenti di propria titolarità fino a un massimo complessivo di euro 819.699.113,93 . Queste risorse provengono da: euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici». euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno». euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica».

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a: Apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR. Provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili .

è autorizzato a: Dall’applicazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

