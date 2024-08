Albo educatori e pedagogisti, ultime notizie: la proroga è saltata, forse ci sarà una circolare del Ministro

Secondo quanto rendono noto alcune associazioni professionali di educatori e pedagogisti, la proroga al 31 dicembre per l’iscrizione all’albo professionale non sarebbe stata inserita dal Governo nel testo finale del “decreto omnibus” del 7 agosto.

Secondo il comunicato, ad opporsi alla proroga sarebbe stata la Presidenza della Repubblica (forse perchè il termine fissato dalla legge in vigore è quello del 7 agosto e appare quindi anomalo prorogare una data già scaduta).

Ad ogni modo, la situazione appare piuttosto confusa e bisognerà attendere il testo ufficiale del provvedimento per capire meglio la situazione.

In ogni caso, sembra che il Ministero sia intenzionato ad affrontare il caso ricorrendo ad una circolare.