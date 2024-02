Elezioni Sardegna, Alessandra Todde è la prima governatrice donna: dalla doppia laurea al padre docente di matematica

Si è concluso lo spoglio dei voti relativi alle elezioni regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio: a essere eletta, con un piccolissimo margine dal suo avversario Truzzu, Alessandra Todde, 55 anni, del Movimento 5Stelle, alla guida della coalizione di centrosinistra. Si tratta della prima governatrice donna sarda.

Alessandra Todde, la biografia

Come riporta Il Corriere della Sera Todde è originaria di Nuoro ed è laureata in Scienze dell’informazione e poi in Informatica. È ingegnera e ha vissuto e lavorato per anni all’estero (11 anni negli Stati Uniti) dove si è occupata di energia ed evoluzione digitale.

Todde ha dedicato la laurea al padre, malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica, che era un insegnante di matematica e fisica e le ha trasmesso l’amore e la passione per i numeri. “Mia mamma e mio papà mi hanno cresciuta come una persona forte e in grado di combattere per ciò che ritiene giusto per se stessa e per gli altri”, ha detto.

È stata sottosegretaria nel governo Conte II (dal settembre 2019 al 13 febbraio 2021) e quindi viceministra dello Sviluppo economico dal marzo 2021 all’ottobre 2022 nel governo Draghi.

Nelle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stata eletta deputata per il Movimento 5 Stelle. È stata inoltre vicepresidente del M5S dall’ottobre 2021 fino al novembre 2023, quando si è dimessa per la corsa alla presidenza della Regione Sardegna.

Todde ha battuto Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, della coalizione di centrodestra, che negli scorsi giorni è stato criticato per aver negato l’intitolazione di una via alla compianta scrittrice Michela Murgia, definendola “totalitaria”.

Alessandra Todde, i complimenti di Barbara Floridia

A fare le congratulazioni alla neoeletta l’ex docente Barbara Floridia, oggi Senatrice del M5S e Presidente della Commissione Vigilanza Rai: “Un enorme abbraccio e congratulazioni all’amica e collega Alessandra Todde per la sua storica vittoria in Sardegna! Diventare la prima governatrice nella storia del Movimento 5 Stelle e prima presidente donna in Sardegna è un risultato straordinario e un segno di fiducia enorme verso di lei e verso l’orizzonte di cambiamento che il Movimento 5 Stelle è stato capace di offrire in una terra meravigliosa e pur piena di problemi dopo 5 anni di malgoverno della destra. Si apre oggi un nuovo capitolo per la Sardegna, con un messaggio chiarissimo anche nei confronti del governo nazionale e di Giorgia Meloni, la stessa che ha imposto il candidato perdente e che si è esibita pochi giorni fa in un comizio ridicolo assieme agli altri leader della sua coalizione. Alessandra Todde ha dimostrato un impegno instancabile nel servire la comunità sarda e saprà guidare la regione all’insegna della trasparenza, dell’inclusività e della concretezza. La sua esperienza e dedizione saranno fondamentali nel plasmare un futuro migliore per la Sardegna e per tutti i suoi abitanti”.

“Cambia il vento”, ha annunciato Elly Schlein, la segretaria del Pd, come riporta La Repubblica. “E’ una giornata indimenticabile”, ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5Stelle. “I sardi hanno aperto la porta all’alternativa”.