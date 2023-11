Alessandro Figà Talamanca è morto: addio al docente, ricercatore e volto politico della matematica italiana nel mondo

È morto Alessandro Figà Talamanca, che per tanti anni è stato il volto politico della matematica italiana anche a livello internazionale, dedicando la sua lunga carriera all’organizzazione della formazione e della ricerca in matematica e intervenendo spesso in maniera anche molto decisa su alcuni dei principali quotidiani nazionali. Lo riporta Ansa. Si è spento nel sonno all’età di 85 anni nella notte tra il 26 e il 27 novembre, come hanno annunciato la moglie Irene e i figli Giovanni, Niccolò e Lorenzo. “È stata una figura di primo piano, soprattutto a livello politico e organizzativo”, ha detto all’Ansa Roberto Natalini, matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e direttore dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’.

Una vita al servizio della ricerca

Dopo la laurea all’Università Sapienza di Roma, Figà Talamanca ha proseguito gli studi negli Stati Uniti fino a diventare professore in molte prestigiose università americane, tra cui il Massachusetts Institute of Technology. Nel 1977 è diventato poi docente alla Sapienza, dove è rimasto per la sua intera carriera accademica, fino alla nomina a professore emerito.

La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente il settore dell’analisi armonica, la branca che studia la rappresentazione delle funzioni o dei segnali come sovrapposizione di onde, che trova applicazione in settori importanti come la meccanica quantistica e le neuroscienze. Presidente dell’Unione Matematica Italiana per due trienni (dal 1988 al 1993) e membro del Consiglio Scientifico per oltre 20 anni, dal 1995 al 2003 è stato anche presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, come anche membro del Consiglio Universitario Nazionale, del comitato direttivo della Scuola matematica interuniversitaria e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Il docente era impegnato nella formazione dei giovani matematici

Infine, dal 2007 al 2009 è stato direttore del dipartimento di Matematica ‘Guido Castelnuovo’ della Sapienza. Oltre agli aspetti politico-organizzativi della ricerca, Alessandro Figà Talamanca si è impegnato molto anche nei programmi di formazione dei giovani matematici e nel collegamento fra la matematica italiana e gli ambienti di ricerca internazionali.

I principali risultati scientifici del professore Alessandro Figà Talamanca, come riporta La Repubblica, riguardano i convolutori negli spazi L_p, le serie di Fourier aleatorie e lacunari nei gruppi compatti non commutativi, l’analisi armonica sui gruppi liberi e gli alberi omogenei, i processi di diffusione e le variabili aleatorie stabili e infinitamente divisibili nei gruppi topologici ultrametrici.