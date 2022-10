Algoritmo, De Luca: “Mandare insegnanti di 50 anni a mille km di distanza, sconvolgendogli la vita, è idiozia totale”

In occasione della presentazione del progetto “The Nest” dell’Università di Salerno, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche di scuola, con una critica ben precisa relativamente all’algoritmo utilizzato per il reclutamento dei docenti:

“L’algoritmo è una grande invenzione ma anche una delle più grandi bestialità che si possano immaginare se scollegata da un elemento umanistico, cioè da una valutazione politica. Quando abbiamo cercato di applicare l’algoritmo al mondo della scuola, siamo arrivati a questo risultato straordinario che prevedeva che i docenti della Campania 50-55enni dovevano andare in massa in Alto Adige, in Friuli, perché lì c’era la carenza di posti di lavoro. Se non capisci che non puoi prendere una docente che ha 50 anni, ha tre figli e mandarla sconvolgendo la sua vita e quella della famiglia, a mille chilometri di distanza, non fai un’operazione di modernizzazione del paese, fai un’idiozia totale”.

De Luca poi affronta il tema della digitalizzazione nella pubblica amministrazione: “C’è un mondo digitale che esclude metà della popolazione. C’è una linea di demarcazione fra generazioni. Per chi ha più di 50 anni è molto complicato adeguarsi”.