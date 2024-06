Nessuna possibilità di lavoro per i docenti di Teoria e tecnica della comunicazione!

Sono una docente abilitata per la classe di concorso A065; il 21 giugno 2024 ho concluso il percorso abilitante 30 cfu presso l’Università di Macerata; insieme ad altri 30 colleghi di studio, provenienti da tutta Italia, abbiamo frequentato un corso estremamente interessante con frequenza giornaliera costante, laboratori, seminari programmati anche nel weekend. Ad oggi i docenti abilitati A065 (Teoria e tecnica della comunicazione) sono circa 60 in tutta Italia perché il percorso 30 cfu è stato attivato solo presso l’Università di Macerata e l’Università della Calabria.

Si potrebbe pensare di essere “rarità”, docenti di nicchia per una disciplina, quale la comunicazione, trasversale e altrettanto fondamentale in una società mediale. Una società, le cui generazioni comunicano attraverso dispositivi in realtà aumentata e/o virtuale; giovani che, molto spesso, al face to face preferiscono esplorare nuove realtà con nuovi media. Mi piacerebbe affermare che presto, noi abilitati A065 avemmo una cattedra, un ruolo all’interno di un’aula per garantire la giusta conoscenza ai nostri studenti del grande mondo della comunicazione ma… nostro malgrado non sarà così.

Teoria della comunicazione è una disciplina menzionata nelle Indicazioni Nazionali solo negli Istituti Tecnici indirizzo Grafica e Comunicazione, per sole 5 ore settimanali nel secondo biennio e il più delle volte queste ore vengono assegnate ad altre classi di concorso (A018).

Ci appelliamo dunque al Regolamento dell’Autonomia scolastica (nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006) secondo il quale le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline per una quota pari al 20% oppure introdurre una nuova disciplina nel percorso didattico di altri indirizzi di studio.

Vorremo la possibilità di insegnare la nostra disciplina, la stessa per la quale abbiamo investito migliaia di euro per veder realizzato un progetto per il quale crediamo fortemente.

Fiduciosi di una risposta positiva da parte delle nostre Istituzioni ministeriali e delle istituzioni scolastiche di tutta Italia.

I docenti abilitati della classe di concorso “fantasma” A065