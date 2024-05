Allarme bomba a scuola, liceo di Napoli evacuato: allarme dopo una telefonata anonima

Questa mattina, lunedì 20 maggio, è scattato un allarme bomba presso un liceo del centro di Napoli. Dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno nell’edificio, è stata avviata immediatamente l‘evacuazione, come previsto dal protocollo di sicurezza. Studenti e personale scolastico hanno lasciato la scuola poco dopo le 10.

Si è trattato di un falso allarme

La Polizia di Stato, come riporta Fanpage, ha ispezionato l’edificio con l’assistenza degli artificieri specializzati. Al termine dei controlli, durati circa due ore, non è stato rinvenuto alcun ordigno: si è trattato di un falso allarme.

Il dirigente scolastico ha comunicato, tramite una nota interna, che le lezioni riprenderanno domani mattina, martedì 21 maggio. Non si esclude che la telefonata possa essere opera di un mitomane o, altrettanto probabile, uno scherzo di cattivo gusto. Nel corso della mattinata, come riporta Il Corriere della Sera, la notizia dell’allarme bomba e della evacuazione in atto, era rimbalzata sulle chat WhatsApp degli studenti napoletani.

Allarmi bomba frequenti in Puglia

Quasi due mesi fa c’è stato un allarme bomba in una scuola: ad essere evacuato è stato a marzo un istituto di Andria. L’allarme è scattato intorno alle 7,50, dopo che sono stati notati due biglietti sospetti attaccati con del nastro adesivo ai due portoni di ingresso.

Dentro la scuola non c’erano ancora studenti, solo docenti e personale, ma per precauzione l’istituto è stato prontamente evacuato in pochi minuti e i ragazzi sono stati mandati a casa.