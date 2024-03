Allarme bomba scuola Andria, istituto evacuato: biglietti sospetti scritti in modo infantile, si pensa a bravata

Di nuovo allarme bomba nelle scuole pugliesi: stavolta, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ad essere evacuato è stato un istituto di Andria. L’allarme è scattato intorno alle 7,50, dopo che sono stati notati due biglietti sospetti attaccati con del nastro adesivo ai due portoni di ingresso.

Dentro la scuola non c’erano ancora studenti, solo docenti e personale, ma per precauzione l’istituto è stato prontamente evacuato in pochi minuti e i ragazzi sono stati mandati a casa.

I biglietti sospetti

Sul posto polizia, carabinieri e vigili del fuoco stanno effettuando il sopralluogo, setacciando ogni singolo locale. Fortunatamente tutto lascia pensare a una bravata o a uno scherzo di cattivo gusto: il biglietto, posizionato “ad altezza bambino”, è scritto con una grafia apparentemente infantile, e riporta queste parole, “A Trani ci avete scoperto, così abbiamo cambiato obbiettivo: se ci tenete alla pelle vostra e dei ragazzi controllate bene, perché è ben nascosta!”.

Poi in calce “Siete degli insetti”, ripresa dalla trovata pubblicitaria Netflix che due giorni fa ha fatto comparire questo messaggio nelle stazioni di tutta Italia per pubblicizzare l’uscita di una nuova serie, e la frase “In nome di Halla”, scritta proprio in questo modo.

Il precedente a Trani

I biglietti si riferiscono all’allarme bomba alla stazione di Trani di ieri che ha causato lo stop alla circolazione è stata decisa alle 6:26 di questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di “ordigni biologici” in stazione e in alcune scuole della città. Il Comune di Trani ha fatto bonifiche nelle scuole per “consentire l’accesso nei plessi” degli studenti e delle studentesse.

Sono state compiute verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano e in stampatello con la penna blu e firmato in arabo.

Le scuole di ogni ordine e grado di Trani sono rimaste chiuse ieri. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l’allarme e i controlli. Il sindaco della città ha così deciso la sospensione delle lezioni. “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”, è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune.