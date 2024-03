Allarme bomba Trani, biglietto firmato in arabo annuncia presenza di ordigni nelle scuole: lezioni sospese, indagini in corso

Una mattinata di panico che ha paralizzato la circolazione ferroviaria. Come riporta Ansa, è scattato un allarme bomba alla stazione di Trani dove sono in corso le attività di verifica da parte di carabinieri, artificieri della polizia e agenti della polizia ferroviaria.

Stop alla circolazione ferroviaria

Lo stop alla circolazione è stata decisa alle 6:26 di questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di “ordigni biologici” in stazione e in alcune scuole della città. Il Comune di Trani ha fatto sapere invece che sono in corso le bonifiche nelle scuole per “consentire l’accesso nei plessi” degli studenti e delle studentesse al termine delle attività delle forze dell’ordine che stanno compiendo verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano e in stampatello con la penna blu e firmato in arabo. Analisi saranno eseguite anche sui filmati delle telecamere di sicurezza della stazione.

Le scuole di ogni ordine e grado di Trani resteranno chiuse oggi. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l’allarme e i controlli. Il sindaco della città ha così deciso la sospensione delle lezioni. “A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna”, è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune. Al lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell’allarme.

Allarme bomba, gli ultimi casi

L’ultimo caso simile il 18 ottobre, a Roma, nei pressi della scuola ebraica, al Portico di Ottavia. In mattinata, intorno alle 11, si ha avuto notizia di un allarme bomba, poi rientrato. Poco dopo è stato infatti comunicato che si trattava di un‘esercitazione.

Ma, come riporta La Stampa, alcuni punti rimangono oscuri. Pare che i genitori degli alunni, infatti, non fossero a conoscenza di questa esercitazione.

Sempre lo stesso giorno un pacco sospetto, un involucro nero, è stato trovato di fronte l’ingresso di una scuola a Campobasso, ha scatenato il panico. Tutto è avvenuto all’orario di ingresso a scuola, intorno alle ore 8, davanti una scuola elementare. Il pacco sospetto è stato trovato dal personale della scuola davanti al cancello. Il dirigente scolastico ha così allertato le forze dell’ordine e in pochi minuti l’area è stata interdetta.