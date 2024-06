Allarme in una scuola: spruzzano spray al peperoncino, diversi studenti intossicati

Mattinata di panico in un istituto di Desenzano del Garda, dove l’utilizzo di uno spray al peperoncino ha causato l’intossicazione di diversi studenti. L’episodio, avvenuto intorno alle 10 di mattina, ha scatenato il caos tra gli alunni e il personale scolastico, richiedendo l’intervento urgente delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Corriere di Brescia, uno studente avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino nei corridoi della scuola. Immediatamente, diversi ragazzi hanno iniziato a manifestare sintomi di irritazione agli occhi e alle vie respiratorie, con alcuni che hanno riportato difficoltà respiratorie e bruciore intenso. Il personale scolastico ha prontamente chiamato il 112, attivando i soccorsi.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze, con i sanitari che hanno prestato le prime cure agli intossicati. Una decina di studenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri sono stati trattati sul posto e dimessi poco dopo.

I Carabinieri di Desenzano del Garda hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare il responsabile. Al momento, non è ancora chiaro se l’azione sia stata premeditata o frutto di un gesto sconsiderato. Le autorità scolastiche hanno collaborato attivamente con le forze dell’ordine, fornendo tutte le informazioni utili per risalire all’autore dell’atto.