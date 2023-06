Allegato G graduatorie 24 mesi Ata, dal 20 giugno all’11 luglio la scelta delle sedi – SCARICA LA NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito con la nota n. 36212 del 19 giugno ha comunicato l’apertura delle funzioni per la scelta delle 30 sedi (scuole) per gli aspiranti inseriti nella graduatoria dei 24 mesi del personale ATA per l’anno scolastico 2023/24 (Allegato G).

Le funzioni saranno disponibili dal 20 giugno 2023 all’11 luglio 2023 e saranno accessibili dal sito del Ministero (www.miur.gov.it tramite il seguente percorso Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line).

