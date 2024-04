Domanda 24 mesi Ata, fino a quando valgono le nuove graduatorie?

Intervenuto nel corso della diretta della Tecnica risponde live di lunedì 22 aprile, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, ha parlato delle novità che riguardano il personale Ata:

“Partiamo dal rinnovo del contratto perché il CCNL siglato il 18 gennaio 2024 ha riscritto gli ordinamenti del personale Ata. Le graduatorie 24 mesi hanno una durata che è commisurata alla durata stessa dell’anno scolastico quindi queste graduatorie che andremo ad aggiornare, a partire dal 10 maggio, varranno esclusivamente per l’anno 2024/25, anno per il quale gli organici sono stati tutti predisposti senza la previsione del nuovo profilo”.

“Quindi diciamo che, mentre sicuramente il nuovo contratto di lavoro interverrà per quello che riguarda l’aggiornamento e l’inserimento dei colleghi Ata nelle graduatorie di III fascia, la stessa cosa non può dirsi per le graduatorie dei 24 mesi che rimarranno, al di là della nomenclatura (non ci sarà più l’area A, l’area B, l’area C o l’area D) ci saranno invece le aree dei collaboratori, le aree degli operatori non avranno ancora organico per quest’anno e poi le aree degli assistenti”.