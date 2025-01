Allerta meteo Sicilia: probabile “ciclone mediterraneo”, bollettino Protezione Civile atteso nel pomeriggio. Scuole chiuse?

Domani, venerdì 17 gennaio, sarà una giornata di maltempo in Sicilia, soprattutto nella zona del catanese. Come riporta il giornale locale NewSicilia, è atteso un vero e proprio ciclone mediterraneo. Resta da capire se le scuole saranno chiuse o meno.

Allerta meteo Sicilia, ultime notizie

Stefano Albanese, presidente del Centro Meteorologico Siciliano, ha offerto un’analisi dettagliata delle condizioni di maltempo previste per le prossime ore in Sicilia. L’esperto ha spiegato: “Siamo di fronte a un cambio di circolazione sul Mediterraneo che darà origine a una fase di intenso maltempo, particolarmente significativa per la Sicilia nella giornata di venerdì. Questo fenomeno eliminerà la circolazione fredda che ha interessato la regione negli ultimi giorni”.

Bollettino Protezione Civile allerta meteo, quando esce?

Cosa aspettarsi? Innanzitutto occorre leggere il prossimo bollettino della Protezione Civile regionale relativo alla giornata di domani, che solitamente viene pubblicato sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook, intorno alle cinque del pomeriggio.

Poi, dipenderà dai singoli sindaci, in base alla situazione nel proprio Comune, decidere in merito alla chiusura delle scuole. Per questo bisogna attenersi a comunicazioni presenti sui canali ufficiali dei Comuni e non lasciarsi abbindolare dalle numerose fake news che prolificano in questi casi.