Vacanze di Pasqua, torna il “Sicilia Express”: treno low cost per studenti e lavoratori fuori sede

Dopo il grande successo di Natale, torna anche a Pasqua il Sicilia Express, il treno speciale pensato per i siciliani residenti al Centro e al Nord che vogliono rientrare a casa per le festività senza affrontare il caro voli. La Regione Siciliana ha deciso non solo di riproporre l’iniziativa, ma di potenziarla, raddoppiando l’offerta con una nuova soluzione intermodale treno-nave.

Dal 17 al 26 aprile, il Sicilia Express partirà da Torino e attraverserà alcune delle principali città italiane, offrendo 560 posti a un costo di 29,90 euro a tratta. In alternativa, sarà possibile viaggiare in treno fino a Napoli e poi proseguire in nave verso Palermo, con 472 biglietti disponibili al costo di 30 euro. La novità di quest’anno è l’estensione del servizio anche a chi parte dal Trentino Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, grazie a un collegamento integrato pullman-treno.

L’iniziativa non è solo un’opportunità per gli studenti fuori sede, ma anche per tanti lavoratori del mondo della scuola e di altri settori che vivono lontano dalla Sicilia. Docenti, personale scolastico e universitari che vogliono rientrare per le festività potranno usufruire di un’alternativa economica e sostenibile ai costosi voli aerei.

“Abbiamo mantenuto la promessa – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Dopo il successo di Natale, vogliamo continuare a supportare chi desidera tornare a casa senza essere penalizzato dal caro voli”. Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “A bordo ci saranno eventi e ospiti speciali per offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva nella cultura siciliana”.

I biglietti del “Sicilia Express” saranno acquistabili da sabato 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia.